Post Office RD Scheme: ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 5, 2025, 05:24 PM IST
  • ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ

Post Office RD Scheme: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ! ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ

Post Office RD Scheme: ಪ್ರತೀ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ಗಣನೀಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹100 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಲಕ್ಷಗಳಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ! ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ

ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹15,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹9 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸುಮಾರು ₹1.7 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಇದರರ್ಥ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ₹10.7 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿದರೂ ಅಥವಾ ಇಳಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 6.7% ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
 

