  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸತತ 12 ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:45 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ₹100 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD Calculator: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು, ಪಿಪಿಎಫ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ, ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. 

ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ₹100 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?

ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಸತತ 12 ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.

60 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ 3,500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು 2,49,776 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ 2,10,000 ರೂ. ಮತ್ತು 39,776 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

