ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD Calculator: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು, ಪಿಪಿಎಫ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ, ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ₹100 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಸತತ 12 ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.
60 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ 3,500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು 2,49,776 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ 2,10,000 ರೂ. ಮತ್ತು 39,776 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
