Post office: ಕೇವಲ ₹5 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹8.5 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ

Post Office RD scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.
ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.7% & ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ
ನೀವು ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RDಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ...
* ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: 3,00,000 ರೂಪಾಯಿ
* 6.7% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ: ಸರಿಸುಮಾರು 56,830 ರೂಪಾಯಿ
* ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: 3,56,830 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
* ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ..
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: 6,00,000 ರೂಪಾಯಿ
* 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿ: ಸರಿಸುಮಾರು 2,54,272 ರೂಪಾಯಿ
* ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ: 8,54,272 ರೂಪಾಯಿ
* ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನೀವು 2.54 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
100 ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭ
ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ 100 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RDಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. RD ಖಾತೆಯು 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 50%ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
