  ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ! 23 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ! 23 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ

Post office Scheme : ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವಾಗ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ "ಸಂತೋಷ್" ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 3, 2025, 10:29 AM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 19 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 55 ವರ್ಷ. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹20,000 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಪಾಲಿಸಿದಾರರು 35, 40, 45, 50, 55, 58 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ! 23 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ

Post office Scheme : ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಹುಡುಕುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ (Postal Life Insurance - PLI) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ “ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ (ಸಂತೋಷ್)” ಯೋಜನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿಯಲ್ಲ!

ಈ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 19 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 55 ವರ್ಷ. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹20,000 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು 35, 40, 45, 50, 55, 58 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ₹1,000 ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ₹52 ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು 3 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ, ಸರೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ 35 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹10 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ₹3,200 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹100 ಉಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಾಗುವಾಗ, ಅವನಿಗೆ ರೂ. 23 ಲಕ್ಷದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಖಚಿತ ಬೋನಸ್‌ ಸಹಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲಾಭ
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯ

“ಸಂತೋಷ್” ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹100 ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
 

