ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರುವುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅನೇಕರು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ PMMIS ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ₹8,633 ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS (ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ) ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಒಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಒಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ₹15 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7.40 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 2% ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 8,633 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ರೂ. 10.5 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ರೂ. 8,633 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರೂ. 70 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡೂ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ರೂ. 1.4 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 8,633 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.