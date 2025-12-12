English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ 2.54 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಇದು !

ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ 2.54 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಇದು !

ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:13 PM IST
  • 6.7% ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ
  • ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
  • ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು?

ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ 2.54 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಇದು !

ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD.ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.  

6.7% ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ : 
ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 6.7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 70 ಲಕ್ಷ... ಈ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ : 
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ರೂ.ಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 6.7 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 56,830 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ 3,56,830 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 2,54,272 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 8,54,272 ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು? : 
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಮುಕ್ತಾಯದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಾವಾ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 25 ಲಕ್ಷ

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ:
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

