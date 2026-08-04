/ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ; ಸುರಕ್ಷತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್

Post Office Savings Schemes 2026: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ (Small Savings Schemes) ಯೋಜನೆಗಳು 2026ರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇವುಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
2026ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೇ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಹಾಗೂ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.8.2 ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.8.2 ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹30 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಶೇ.8.2 ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ₹250ರಿಂದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
National Savings Certificate (NSC) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.7 ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
Kisan Vikas Patra (KVP) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.5 ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Public Provident Fund (PPF) ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1 ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
Post Office Monthly Income Scheme (MIS) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4 ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಏಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹15 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Post Office Time Deposit (TD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ ಶೇ.6.9 ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ ಶೇ.7.5 ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Post Office Recurring Deposit (RD) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹100ರಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6.7 ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Post Office Savings Account ದೈನಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ SCSS, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SSY, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ PPF, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ MIS, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ NSC ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ KVP ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)