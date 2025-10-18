English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್..!

ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:54 AM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ
  • ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತಾಗಿದೆ.

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆ ಇದು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಸಾಲ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಠೇವಣಿಯ 50% ರವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆದಾಯ, ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

