ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ. ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಇದು !

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಖಾತರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ :
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ನಿವೃತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ :
2025 ರ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 7.40% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಗರಿಷ್ಠ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ: 18,00,000
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 7.4%
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ: 18,00,000 × 7.4% = 1,33,200
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ: 1,33,200 ÷ 12 = 11,100
ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ POMIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 11,100 ರೂ.ಗಳ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ 9 ಲಕ್ಷ., ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 18 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.