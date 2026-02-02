English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Feb 2, 2026
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು
  • 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • 2 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Post Office Schemes: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಟಿಡಿ (FD), ಎಂಐಎಸ್, ಆರ್‌ಡಿ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಎಫ್‌ಡಿಯನ್ನ ಟಿಡಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಎಫ್‌ಡಿಯಂತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ 2 ಕಂತಿನ ₹4000 ಹಣ!

1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ  

ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆಯೇ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ‌ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್

2 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ (24 ತಿಂಗಳ) FDಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 1,07,185 ರೂ.ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ 1,00,000 ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು 7,185 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ FD ತೆರೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

