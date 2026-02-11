English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹17,000 ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 11, 2026, 04:25 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ₹1,000ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು
  • ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ₹30 ಲಕ್ಷವಿದ್ದು, ಇದು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ
  • ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹17,000 ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Post office scheme: ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೂನ್ಯ-ಅಪಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹17,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ SCSS ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. SCSSಯನ್ನ ಶೂನ್ಯ-ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಎಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 8.2% ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೇವಲ 1000 ರೂ.ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ₹1,000ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ₹30 ಲಕ್ಷ, ಇದು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಯೋಜನ 

SCSS ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯ 

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ VRS ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 50 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ನಿವೃತ್ತರು ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು

SCSS 5 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವು ದಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 17,000 ರೂ. ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

SCSSನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹25 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.05 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ₹51,250 ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದಾಜು ₹17,083. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

