ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
SCSS Scheme: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ SCSS ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 8.2% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಗರಿಷ್ಠ ₹30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹2.46 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹61,500 ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು. ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
SCSS ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೂಲಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬಂದರೆ TDS ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ SCSS ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)