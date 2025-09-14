ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 411 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 43 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಯೋಜನೆ...

Post Office Scheme:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 411 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 43 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ. ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ 411 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ನೀವು ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 43.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ (Lumpsum) ಅಥವಾ 12 ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದ 3ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ಪೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
