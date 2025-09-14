English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 411 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 43 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಯೋಜನೆ...

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:37 AM IST
  • ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಯೋಜನೆ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 411 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 43 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತೆ
  • ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 411 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 43 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಯೋಜನೆ...

Post Office Scheme:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹23,872 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ದಿನಕ್ಕೆ 411 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 43 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ. ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ 411 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ನೀವು ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 43.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ (Lumpsum) ಅಥವಾ 12 ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದ 3ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಟಾಕ್‌ಪೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post office SchemePost office ppfPFF SchemeInvest SchemePostal Scheme

