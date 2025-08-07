Post Office: 12,500 ರೂ ಇಟ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 70 ಲಕ್ಷ! ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

post office superhit scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

sukanya samriddhi yojana: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ ಹುಡುಗಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.

70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷವಾದಾಗ ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಸತತ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 69.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 46.77 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇಕಡಾ 8.2 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯು ಪಕ್ವವಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವಳು 21 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

