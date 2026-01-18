English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Post Office Scheme : ಕಡುಬಡವರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ.. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ

Post Office Scheme : ಕಡುಬಡವರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ.. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ

Post Office Time Deposit Scheme : ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ಠೇವಣಿಯು ಮಧ್ಯಮ  ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 18, 2026, 04:02 PM IST
  • ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6,52,255 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
  • ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
camera icon8
post office time deposit scheme
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Bigg Boss Kannada Season 12
ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?
camera icon7
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss voting record
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
Post Office Scheme : ಕಡುಬಡವರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ.. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ

Post Office Time Deposit Scheme : ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.9 ಬಡ್ಡಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.1 ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.5 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ಗಳ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್

2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6,52,255 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 2,02,255 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೇವಲ 1,000 ರೂ. ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು 100% ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

post office time deposit schemeNational Savings Time Deposit accountPost office Best SchemesPost Office Best Offerstax saving schemes

Trending News