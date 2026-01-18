Post Office Scheme : ಕಡುಬಡವರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ.. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ

Post Office Time Deposit Scheme : ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.9 ಬಡ್ಡಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.1 ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.5 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6,52,255 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 2,02,255 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೇವಲ 1,000 ರೂ. ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು 100% ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.