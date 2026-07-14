Post Office Time Deposit Scheme: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (Time Deposit - TD) ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.9%, 2 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ 7.0%, 3 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ 7.1% ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಯೋಜಿತ (Compounded) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1,000ರಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೂ ಇದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸುವ (Renew) ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಧನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ (Inflation) ಯನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರದ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)