Post Office Investment: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 90,000 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Post Office Scheme: ಹೂಡಿಕೆ (Investment) ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ (Savings) ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಂತರ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ (Post Office) ನೋಡಿ. ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, 90 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯಿರಿ
ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿ, ಆರ್ಡಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆ (Post Office Time Deposite Scheme) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 89,989 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ಡಿಯೂ ಅಧಿಕ!
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಮಾತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 6.9% ಬಡ್ಡಿಯಾದರೆ, 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇ. 7% ಬಡ್ಡಿ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಶೇ. 7.5% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 1000 ರೂ. ಆದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಒಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಒಂದಾದರೂ, ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)