ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ: ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:14 PM IST
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ (POTD) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

Post Office Saving Schemes: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ (POTD) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 7.5% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ... 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ

ವಿಶೇಷವೇನು?: ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕವರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳು, 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ

2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಅವರಿಗೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 2,24,974 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,24,974 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಯಾರಾದರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 6.9% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 7% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು 7.5% ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼವಾಷಿಂಗ್‌ ಪೌಡರ್‌ ನಿರ್ಮಾʼ.. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು 17,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನೆಲಸಮವಾಯ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿ..

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

