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Best FD: 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. SBI ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಲಭ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
HDFC Bankನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 06, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:02 PM IST
Best FD: 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ...

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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