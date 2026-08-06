/Best FD: 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Post Office vs SBI vs HDFC FD: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD). ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ Post Office, SBI ಅಥವಾ HDFC Bankನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ FDಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ FD ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
Post Office 1 Year Time Deposit: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ 1 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ (TD) ಯೋಜನೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
* ಅವಧಿ: 1 ವರ್ಷ
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ: ಸುಮಾರು 6.9% ವಾರ್ಷಿಕ
* ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ
* ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ: ₹1,000
* ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ Post Office TD ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
SBI 1 Year Fixed Deposit: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ: ಸುಮಾರು 6.25%–6.5%
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ
* ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ FD ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ
* ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ SBI ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
HDFC Bank 1 Year Fixed Deposit: ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ...
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ: ಸುಮಾರು 6.5%–6.6%
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ
* ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಹೂಡಿಕೆ
* ವೇಗವಾದ ಸೇವೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ HDFC Bank ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರ ಹೋಲಿಕೆ
|ಸಂಸ್ಥೆ
|1 ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
|Post Office TD
|ಸುಮಾರು 6.9%
|HDFC Bank FD
|ಸುಮಾರು 6.5%–6.6%
|SBI FD
|ಸುಮಾರು 6.25%–6.5%
(ಸೂಚನೆ: ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.)
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ?
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ₹1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ ಹೀಗಿರಬಹುದು:
* Post Office: ಸುಮಾರು ₹6,900 (ಬಡ್ಡಿ)
* HDFC Bank: ಸುಮಾರು ₹6,500–₹6,600
* SBI: ಸುಮಾರು ₹6,250–₹6,500
ನಿಖರ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. SBI ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಲಭ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
HDFC Bankನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ
ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
FD ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
* ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂಗಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
* ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
1 ವರ್ಷದ FD ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. HDFC Bank ಮತ್ತು SBI ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.