How to Maximize PPF Returns: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
PPF Magical Rule to Become a Crorepati: ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 1 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 60,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF):
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF) ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ:
ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಥಿರ & ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ:
ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:-
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು
ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ನಿಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು:-
15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ, ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ₹40.68 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹66.58 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸತತ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟು ₹1.04 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಕಲೆಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ "ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು + ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ" ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹60,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹60,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ಸುಮಾರು ₹1.04 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ನೀವು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. 7.1% ದರದಲ್ಲಿ:
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ = ಸರಿಸುಮಾರು ₹7.38 ಲಕ್ಷ
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ = ಅಂದಾಜು ₹61,500
ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಸಿಕ ₹61,500 ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಂತೆಯೇ ನಿಯಮಿತ ನಗದು ಹರಿವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಪಿಪಿಎಫ್ನ ಈ ತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸೂತ್ರವೇನು?
ಪಿಪಿಎಫ್ನ ಈ ತಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಪಸ್+ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 60,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ:
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು (1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹12,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ:
ಮಯ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಐದೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ.
ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ:
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಧಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ವರ್ಷವೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.