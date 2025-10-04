English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 11 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ 90 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿಪಿಎಫ್ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ) ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 11,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 4, 2025, 11:38 AM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 11 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ 90 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

Post Office PPF: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಆ ಹಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಹಣವನ್ನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಅವರು ಆ ಹಣವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಹಣದಿಂದ ನೀವು ಮಾರಾಟವಾಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಕಳೆದುಹೋದಂತೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ!? ಇದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ.. ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪಿಪಿಎಫ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇ.7.1ರಷ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price Today : ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶಾಕ್‌..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪಿಪಿಎಫ್ ಮೂಲಕ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿಯನ್ನ ರಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 11 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹೂಡಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,32,000 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 90,71,053 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 33 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು 57,71,053 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಬಾನಿ-ಅದಾನಿ ನಂತರ ಇವರೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ! ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post office ppfPPF scheme benefitsLow-risk investment IndiaGrow wealth safelyPublic Provident Fund

