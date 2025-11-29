PPF scheme : ಕಡುಬಡವರನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ..! ಕೇವಲ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 58 ಲಕ್ಷ

PPF scheme : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭಾರೀ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ PPF (Public Provident Fund). ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹7,000 ಉಳಿಸಿದರೂ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
PPF ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ-ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಸುವ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಲಾಭ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದರೂ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ₹500 ಮಾತ್ರ. ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ನಿವೇಶಕರು ಬಯಸಿದರೆ ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
PPF ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸ್ವಯಂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7,000 ಉಳಿಸಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹84,000 ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ₹21 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹57.72 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ₹36.72 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಲಭ್ಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೂ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವಿರುವವರು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆ—ಏನೇ ಗುರಿಯಾದರೂ PPF ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಲ.
ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹7,000 ಉಳಿಸಿ PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.