English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪಿಪಿಎಫ್ vs ಎಫ್‌ಡಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ? ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌..?

ಪಿಪಿಎಫ್ vs ಎಫ್‌ಡಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ? ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌..?

PPF vs FD: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವವರು ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 18, 2025, 11:23 AM IST
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ
  • ಎಫ್‌ಡಿ‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ... ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
bigg boss
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ... ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್! ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon6
Bigg Boss 19
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್! ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
camera icon5
Gold
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ? ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon7
Spine Health
ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ? ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಪಿಪಿಎಫ್ vs ಎಫ್‌ಡಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ? ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌..?

PPF vs FD: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ (Public Provident Fund) ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿ (Fixed Deposit) ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ:
ಪಿಪಿಎಫ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಫ್‌ಡಿ hingegen ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು. ನೀವು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ FD ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು!  

ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಲಾಭ:
ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.1% ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ — ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6%ರಿಂದ 7.5%ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಪಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ EEE (Exempt-Exempt-Exempt) ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿದ ಮೊತ್ತ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ — ಈ ಮೂರೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಆದರೆ ಎಫ್‌ಡಿ‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ FDಗಳಿಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ:
ಎರಡೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಶೂನ್ಯ. ಎಫ್‌ಡಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ 

ಯಾವುದು ಆರಿಸಬೇಕು?
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕಾದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

PPFFDInvestmentInterest rateTax benefits

Trending News