PPF vs FD: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ (Public Provident Fund) ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿ (Fixed Deposit) ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ:
ಪಿಪಿಎಫ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಡಿ hingegen ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು. ನೀವು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ FD ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು!
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಲಾಭ:
ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.1% ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ — ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6%ರಿಂದ 7.5%ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಪಿಪಿಎಫ್ಗೆ EEE (Exempt-Exempt-Exempt) ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿದ ಮೊತ್ತ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ — ಈ ಮೂರೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಆದರೆ ಎಫ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ FDಗಳಿಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ:
ಎರಡೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಶೂನ್ಯ. ಎಫ್ಡಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ
ಯಾವುದು ಆರಿಸಬೇಕು?
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕಾದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಫ್ಡಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.