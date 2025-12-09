English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2 ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹2,00,000

PM Suraksha Bima Yojana: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹2,00,000ವರೆಗಿನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:27 PM IST
  • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2 ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹2,00,000

PM Suraksha Bima Yojana: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ ವಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ? 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ₹20 ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ  ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ- ಪಿಎಂಎಸ್‌ಬಿವೈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹12 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜೂನ್ 2022 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ₹20 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಪಘಾತದಂತಹ ಆಕಸ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಿಎಂಎಸ್‌ಬಿವೈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಬಹುದು? 
18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಪಿಎಂಎಸ್‌ಬಿವೈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಕ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಂಎಸ್‌ಬಿವೈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ    ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹2,00,000 ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಷ್ಟ) ₹2,00,000 ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ (ಒಂದು ತೋಳು/ಕಾಲು/ಕಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟ) ₹1,00,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪಿಎಂಎಸ್‌ಬಿವೈ ನವೀಕರಣ: 
ಇತರ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ಪಿಎಂಎಸ್‌ಬಿವೈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹20 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 1 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

