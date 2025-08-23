English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅಂಕಿತ

ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಸನ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡವಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 23, 2025, 07:19 PM IST
  • ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
  • ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಿದೆ.
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅಂಕಿತ
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ 2025ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಭಾರತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ನಿಷೇಧ

ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವು ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ವ್ಯಸನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯದ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ.ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು, ಪ್ರಚಾರಕಾರರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಆಟಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ

ಈ ನಿಷೇಧದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15,000–20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದೆಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದಾಗ, ಆದಾಯ ನಷ್ಟವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ದೊರೆತಿದೆ,” ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, “ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಸೂದೆಯು ಭಾರತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಟಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

