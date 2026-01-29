ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದ್ಯದ ವೆರೆಗೆ.. ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ! ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿವೆ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು

India EU Deal: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ EU ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: 2030ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತ ಮತ್ತು EU ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಾಭಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರುಗಳು, ಮದ್ಯ, ಬಿಯರ್, ವಿಸ್ಕಿ, ವೋಡ್ಕಾ, ವೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ʼಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ʼನಿಂದ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್! 1979 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ?
EU ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರು 96.6 ಶೇಕಡಾ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಸರಕುಗಳು ಸುಂಕಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಿಂದ EU ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.40, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.90, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.44, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.22 ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.11 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಕರಣಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತ–EU ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೆ, ದುಬಾರಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣಿವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.