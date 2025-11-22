ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮ..! ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭಾನಾ?

private employee pension: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅವರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎಯ 8.33% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹15,000.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೊತ್ತವು ನಿಜವಾದ ಪಿಂಚಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ..! ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೊತ್ತವು ನಿಜವಾದ ಪಿಂಚಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ನಂತರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 70 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯು ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವೇತನವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟೂ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದು (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) / 70. ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನವು ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ ಯ ಸರಾಸರಿ, ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIP : ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಬಳ ₹25,000 ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸೇವೆಯು 30 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (₹15,000 × 30) / 70. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = ₹150,000 / 70, ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,428 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ)ಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಸಿಕ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ, ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅನಾಥರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್ 10 ಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಇದು ಹೊಸ ಸೇವೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!