ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ 5500 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,000ದಿಂದ ₹5,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 7.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ₹1,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ₹4,500ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ನೌಕರರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 58 ವಯಸ್ಸು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೌಕರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.