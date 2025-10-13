ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ 150% ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

private sector employees: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಉನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು EPFO ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮೆಗಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. EPFO 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಷ್ಕರಿಸದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) 1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ: ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ
ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.1,000 ದಿಂದ ರೂ.2,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಸಂಭವ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೂ.2500? ರೂ.7500? ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ. 2,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 1,000 ದಿಂದ 1.5 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 150% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500 ಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊರತೆಯ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ. 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿಗಿಂತ 7.5 ಪಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 750% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!
ಇಪಿಎಸ್ 95 ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಬಂಡವಾಳವು (i) ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೇತನದ 8.33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ; ಮತ್ತು (ii) ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000/- ವರೆಗಿನ ವೇತನದ 1.16 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
- 1995 ರ ಇಪಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.