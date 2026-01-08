ಓದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾದರೂ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಥನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಥನ್, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನಸು ಮನಸಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಥನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟೀವರ್ (Optiver) ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,083,333 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
