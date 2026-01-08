English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನನ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ.. 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ!

ಎಷ್ಟೋ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೂ ಕೆಲವವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:42 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಥನ್‌
  • ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಥನ್‌ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆದ್ರು
  • ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌

ಓದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಥನ್‌ ವರ್ಗೀಸ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿಯಾದರೂ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಥನ್‌ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಥನ್‌, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನಸು ಮನಸಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮೊದಲೇ BSNLನಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌.. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ!

ಇನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಥನ್‌ ವರ್ಗೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಆಪ್ಟೀವರ್‌ (Optiver) ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,083,333 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Edward Nathan VargheseBangaloreParentsProfessor congratulatesEdward Nathan Varghese simple life

