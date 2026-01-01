English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಕೈಗೆಟುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಕೈಗೆಟುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ

gold and silver: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 06:56 PM IST
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ
  • ದರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

Trending Photos

ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
camera icon6
Sara tendulkar beer bottle
ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6540ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..
camera icon6
Gold And Silver Rate
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6540ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..
ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?
camera icon5
ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ..! 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು..
camera icon5
Bikes
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ..! 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಕೈಗೆಟುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ

gold and silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 19 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೇಲಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದದ ಬದಲು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ..

Add Zee News as a Preferred Source

2025 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 37,800 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ೪೦೦  ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 5.2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 2,50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಇದು 2015ರಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 6.6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2015 ರಲ್ಲಿ, ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ. 5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1.89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿ, ಇದು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ 5  ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯ 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಭದ ಸುಮಾರು 6.25 ಪಟ್ಟು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಅಸಮತೋಲನ
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು "ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು" (ರಕ್ಷಣಾ) ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ:
ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ:
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯ ಧಾರಣ:
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

2026 ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು
2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು:

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ, ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
 

GoldsilverGold priceGold price todaygold price 2015 vs 2025

Trending News