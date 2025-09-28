EPFO : ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ PF ಹಣ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಜಾನಾ.?

EPFO warning: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಬದುಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
EPF ಯೋಜನೆ 1952ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೇರೆಡೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು "ದುರುಪಯೋಗ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EPFO ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
1952ರ EPF ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 68B(11) ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ದುರುಪಯೋಗಗೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಹೊಸ ಮುಂಗಡ ಅಥವಾ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.
EPFO ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ, EPFO ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO ಎಚ್ಚರಿಕೆ
EPFO ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಸುಳ್ಳು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದು EPF ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿರಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.