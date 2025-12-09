psb loan write off: ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಕಳೆದ 5 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿವೆ.ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 6,15,647 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಥವಾ 6.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಲಗಳ ಮನ್ನಾ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರೈಟ್-ಆಫ್ ಎಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ (ಎನ್ಪಿಎ) ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ .
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಾರ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಸಾಲಗಾರನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ರದ್ದತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಸೂಲಾತಿ ರದ್ದತಿ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 1.65 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 2022-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 1.79 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು . ವಂಚಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 3,588.22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 238 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.