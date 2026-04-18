ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ನೀವು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB)ನ FD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ FDಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ FDಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 10:13 PM IST
  • PNB ವಾರ್ಷಿಕ 3.00% ರಿಂದ 7.40%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆಗೆ PNBಯು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

Punjab National Bank FD: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಅಪಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 3.00% ರಿಂದ 7.40%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

3 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?

ನೀವು PNBಯಲ್ಲಿ ₹100,000 ಠೇವಣಿಯನ್ನ 36 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ನಾಗರಿಕರು 3 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹20,626 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹120,626 ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ₹22,420 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹122,420 ಆಗುತ್ತದೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ₹23,508 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹123,508 ಸಿಗುತ್ತದೆ.

PNBಯ ವಿಶೇಷ 444 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.60% ರಿಂದ 7.40%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

