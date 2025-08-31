English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Railway Apprentice: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 2865 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಕೇವಲ ಐಟಿಐ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು!

ಈ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯುವಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೈಲ್ವೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:59 PM IST
  • ಅರ್ಹತೆ: 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕ, ಐಟಿಐ (NCVT/SCVT ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ).
  • ವಯಸ್ಸು: 15-24 ವರ್ಷ (20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಂತೆ, ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ).
  • ಹುದ್ದೆಗಳು: ಜೆಬಿಪಿ (1136), ಬಿಪಿಎಲ್ (558), ಕೋಟಾ (865), CRWS BPL (136), WRS ಕೋಟಾ (151), ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ (19).

Railway Apprentice: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 2865 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಕೇವಲ ಐಟಿಐ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು!
ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯು 2865 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025.

ಅವಕಾಶದ ವಿವರಗಳು:

ಅರ್ಹತೆ:

  • ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಐಟಿಐ: NCVT/SCVT ಒದಗಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NTC) ಕಡ್ಡಾಯ.
  • ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025 ರಂತೆ 15 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷಗಳು. ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ:

  • ಜೆಬಿಪಿ ವಿಭಾಗ: 1136
  • ಬಿಪಿಎಲ್ ವಿಭಾಗ: 558
  • ಕೋಟಾ ವಿಭಾಗ: 865
  • CRWS BPL: 136
  • WRS ಕೋಟಾ: 151
  • ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ/ಜೆಬಿಪಿ: 19

ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2025 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2025 ರವರೆಗೆ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: wcr.indianrailways.gov.in
  • ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:

  • SC/ST, PwBD, ಮಹಿಳೆಯರು: ₹41 (ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ)
  • UR/EWS/OBC: ₹141 (ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹100 + ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ₹41)

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಅರ್ಹತೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ರೈಲ್ವೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ

ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿ! ವಿವರಗಳಿಗೆ wcr.indianrailways.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

