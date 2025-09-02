SBIನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಈ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೇತನ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದರೆ, 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ :
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? :
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 60,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 30,000 ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ಬಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇದು ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ 1.60 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಸ್ಬಿಐನ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 10 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರರಂತೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
