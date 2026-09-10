ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘ (IRTSA)ಯು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಲ್ಬಿ ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವೇತನ ಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ 08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘ (IRTSA), ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (ಪಿಎಲ್ಬಿ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹18,000 ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲೆವೆಲ್ 2 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘ (IRTSA) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಪಿಎಲ್ಬಿ ವೇತನ ಮಿತಿ ₹7,000 ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಯು ವೇತನ ರಚನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಲ್ಬಿ ಎಷ್ಟು?
ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (ಪಿಎಲ್ಬಿ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 78 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘ (IRTSA) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ಅನ್ನು 78 ದಿನಗಳು ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, PLB ಅಂದಾಜು ₹46,184 ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬೋನಸ್ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸುಮಾರು ₹28,233 ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಪಾವತಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಲ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಡಿಎ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಾ?
ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಎಲ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ₹7,000 ಮಿತಿಯನ್ನು 2014-15 ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ IRTSA, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ 60% ಡಿಎ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸರಿಸುಮಾರು ₹27,824 ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹18,000 + DA ಮಿತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
IRTSA ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ:
ಪಿಎಲ್ಬಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಂಘ (IRTSA) ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಟಿಎಸ್ಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು (ಎನ್ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂ) ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಲ್ಬಿ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹7,000 ರಿಂದ ₹21,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.