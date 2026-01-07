ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?

Ticket Collector job salary : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ (TC) ಅಂದರೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ TC ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. TC ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 36,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮೂಲ ವೇತನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು ರೂ.36,000. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ.48-52 ಸಾವಿರ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.31 ಸಾವಿರ ಮೂಲ ವೇತನ, ರೂ.12 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಡಿಎ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
X, Y, Z ವರ್ಗದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ TC ವೇತನ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. X ವರ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 21,700, DA ರೂ. 3,689, HRA ರೂ. 5,400, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ರೂ. 4,212, ಒಟ್ಟು ರೂ. 35,001. Y ವರ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ, HRA ರೂ. 3,600, ಒಟ್ಟು ರೂ. 31,095. Z ವರ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ, HRA ರೂ. 1,800, ಒಟ್ಟು ರೂ. 29,295. HRA ಎಂದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.500, ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.127 (6 ಗಂಟೆಗಳು), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.477. ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಟಿಸಿ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡಿತಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎಯ 10%, ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.30, ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಲಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟಿಸಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
TC ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು TE/TTE ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ Sr.TE/Sr.TTE, TTI, CTI ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 81 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು..ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ TC ಉದ್ಯೋಗವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. TC ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಮಾದರಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
