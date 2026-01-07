English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?

ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?

Ticket Collector job salary : ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವೂ ಸಹ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 7, 2026, 11:23 PM IST
  • ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
  • ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ನ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

Trending Photos

ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ NO.1
camera icon8
rashmika mandanna
ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ NO.1
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ 24ಲಕ್ಷ ಕಾರ್‌ ತೆಗೊಂಡಿದ್ಹೇಗೆ?ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾರು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
camera icon7
Gilli Nata
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ 24ಲಕ್ಷ ಕಾರ್‌ ತೆಗೊಂಡಿದ್ಹೇಗೆ?ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾರು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
camera icon9
Simple Energy
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ.. ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ
camera icon8
Surya Shani Yuti
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ.. ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ
ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?

Ticket Collector job salary : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ (TC) ಅಂದರೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ TC ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. TC ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 36,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರೈಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮೂಲ ವೇತನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು ರೂ.36,000. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ.48-52 ಸಾವಿರ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.31 ಸಾವಿರ ಮೂಲ ವೇತನ, ರೂ.12 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಡಿಎ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

X, Y, Z ವರ್ಗದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ TC ವೇತನ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. X ವರ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 21,700, DA ರೂ. 3,689, HRA ರೂ. 5,400, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ರೂ. 4,212, ಒಟ್ಟು ರೂ. 35,001. Y ವರ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ, HRA ರೂ. 3,600, ಒಟ್ಟು ರೂ. 31,095. Z ವರ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ, HRA ರೂ. 1,800, ಒಟ್ಟು ರೂ. 29,295. HRA ಎಂದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.500, ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ.127 (6 ಗಂಟೆಗಳು), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾ ಭತ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.477. ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಟಿಸಿ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡಿತಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎಯ 10%, ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.30, ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಲಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟಿಸಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

TC ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು TE/TTE ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ Sr.TE/Sr.TTE, TTI, CTI ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 81 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು..ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ TC ಉದ್ಯೋಗವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. TC ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಮಾದರಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂ. ಸಿಗಲ್ಲ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RRB TC Salary 2026Ticket Collector job salary IndiaRailway TC in hand payRRB TC allowances and perksRailway Ticket Collector salary structure

Trending News