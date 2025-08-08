ರೈಲ್ವೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಟಿಟಿಇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 90% ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ :
ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಅವರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಮಜಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ.
ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ :
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮವು ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಈ ನಿಯಮ ಯಾವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ? :
ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಲು ಹತ್ತಿದರೆ, ಟಿಟಿಇ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಟಿಟಿಇ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:
ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟಿಟಿಇ ಪದೇ ಪದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೆ, ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ :
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೈಲ್ವೆ ಇತರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ - ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ/ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು ಕೂಡಾ ನಿಷಿದ್ದ. ಕೋಚ್ನ ಮುಖ್ಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.