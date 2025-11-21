English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

RBI ATM rules: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹರಿದ ಹಣ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 08:24 AM IST
  • ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ
  • ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ನೋಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ

ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

RBI ATM rules: ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ, ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳು, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಗದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಟಿಎಂನಿಂದ ತೆಗೆದ ನೋಟುಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು, ಅಂತಹ ನೋಟು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, "ಇದನ್ನು ಈಗ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂಬ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೋನ್‌ನಿಂದಲೇ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ..

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. RBI ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಎಟಿಎಂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ, ಹರಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸಲಾಗದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ನೋಟು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೋಟನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಅಂಗಡಿಯವನು ನೋಟನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಇದೆ.. ನೋಟು ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೋಟು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು, ನೋಟನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಎಟಿಎಂ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಹರಿದ ನೋಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾದ ಹಣದ ರಶೀದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ನೋಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೂ ಈಗ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ-ಮುಕ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
 

