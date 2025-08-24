ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ATM charges: ಈಗ ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ)' ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ (ಉಚಿತ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟುಗಳು). ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 23 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನೇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 11 ರೂ. ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಿಎನ್ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 23 ರೂ. ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನೇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 11 ರೂ. ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 23 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ಮರುಬಳಕೆ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.