English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

10 ರೂ, 20 ರೂ ನೋಟುಗಳಿಗೆ RBI ಗುಡ್ ಬೈ..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆರ್‌ಬಿಐ) 10 ಮತ್ತು 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ವದಂತಿಯು ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:43 PM IST
  • ಈ ಆಧಾರ ರಹಿತ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ
  • ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿರಿ
  • ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
camera icon5
maruti suzuki
ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ...
camera icon5
SARVARTHA SIDDHI YOGA
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ...
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
camera icon5
India Post Insurance
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.! ಘಟ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ
camera icon6
Snake bite tips
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.! ಘಟ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ
10 ರೂ, 20 ರೂ ನೋಟುಗಳಿಗೆ RBI ಗುಡ್ ಬೈ..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) 10 ಮತ್ತು 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ವದಂತಿಯು ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ' ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 10 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂ. 10 ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಧಾರ ರಹಿತ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ₹20 ನಾಣ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ₹10 ನಾಣ್ಯದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ₹20 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ರೂ. 20 ನಾಣ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅರ್ಬಿಐ 10 ಮತ್ತು 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

About the Author
RBI Big decision on 10 and 20 rupeesRBI Rule 500 Note UpdateRs 500 currency notesReserve Bank of IndiaRBI

Trending News