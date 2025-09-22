10 ರೂ, 20 ರೂ ನೋಟುಗಳಿಗೆ RBI ಗುಡ್ ಬೈ..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) 10 ಮತ್ತು 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ವದಂತಿಯು ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ' ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 10 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂ. 10 ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಧಾರ ರಹಿತ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ₹20 ನಾಣ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ₹10 ನಾಣ್ಯದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ₹20 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ರೂ. 20 ನಾಣ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅರ್ಬಿಐ 10 ಮತ್ತು 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.