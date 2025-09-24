English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊಸ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್!? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

200 Rupees Notes: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:54 PM IST
  • 500 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ
  • ವಂಚಕರು ನಕಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Reserve Bank Of India: ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದರೂ, ನಕಲಿ ನೋಟಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ೨೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಈಗ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ೨೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.. 
 
ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ, 500 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಂಚಕರು ನಕಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಕಲಿ ಪಿಡುಗು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ನಕಲಿ ಪಿಡುಗು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದೆ..

EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ATM ನಿಂದ EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..   

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ನಿಗ್ರಹದ ನಂತರ, ನಕಲಿ 500 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಕಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂದು ಸಹ ಅದು ಸೂಚಿಸಿದೆ..

ಮೂಲ 200 ರೂ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ 200 ರೂ. ನೋಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ RBI, Bharat, India, 200 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 200 ರೂ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ India, RBI ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಭದ್ರತಾ ದಾರವಿದೆ. ನೋಟಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭವಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲ ನೋಟಿನಿಂದ ನಕಲಿ ನೋಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು RBI ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

