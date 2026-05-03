Gold Reserves - India safe despite global economic crisis: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸುನಾಮಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಅಚಲವಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಭಾರತದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
RBI Masterstroke- Indiaʼs Gold Reserves: ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಗಳು ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಏಷ್ಯಾ ಉಪಖಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ, ಭಾರತ ಈಗ ಸುಮಾರು 800 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಾಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ವೆತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆ?
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ದೇಶ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕಾ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಆಜ್ ತಕ್’ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಳಿಯೇ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,133 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು?
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಜರ್ಮನಿ. ಜರ್ಮನಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 3,350 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಇದೆ. ಇಟಲಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 2,452 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 2,437 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇಶಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆ?
ಸದ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸುಮಾರು 2,330 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇರುವ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೆತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇರುವ ಚೀನಾ ಬಳಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 2,313.5 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅದು ಶೀಘ್ರವೇ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಏರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ತಲುಪಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟು?
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ತೀರಾ ನಿರಾಸೆಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಲಂಡನ್ನಿಂದ 104.23 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಳಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು 880 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವೇ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ. ಭಾರತ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಹೇಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ. ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮಾರು 64.77 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ 14.28 ಟನ್.
ಸದ್ಯ ಯಾವ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?
2026ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶವು ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು 8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಮಾಡಿದೆ.