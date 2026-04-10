  • RBI New Rules: ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

RBI New Rules: ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

RBI Digital Payment New Rules: ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಣ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 10, 2026, 05:13 PM IST
  • ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಆರ್‌ಬಿಐ

RBI New Rules: ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

RBI Digital Payment New Rules: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ  ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೋಲ್ಡ್ (ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು) ಮಾಡಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ Transaction ಅನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೋಲ್ಡ್ (ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು) ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಧಿಕೃತ ಪುಶ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ (ಎಪಿಪಿಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಂಥದೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಪಿ) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳೇ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 45ರಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮರು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ!
ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು (UPI ಖರೀದಿಗಳಂತಹವು), ಇ-ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ವೇತಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

