ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ : ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುವುದು ಹಣ

New Cheque Clearing Rules : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 14, 2025, 01:24 PM IST
  • ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ
  • ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
  • ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್

ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ : ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುವುದು ಹಣ

New Cheque Clearing Rules: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲು ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ನಂತರವಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ  : 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CTS) ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Income Tax Rules :ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ನೋಟೀಸ್ ಬರುವುದು !

ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ  : 
ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 3, 2026 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೆಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆ ಚೆಕ್‌ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್‌ಗೆ 'ಐಟಂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮ್  ' ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರಂತರ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲೈಸೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು  ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು  'ಐಟಂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಿಮೆ, 45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ....!

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

chequeCheque clearance rulesRBI New RulesRBI Cheque clearance rulesCheque clearance rules RBI

