New Cheque Clearing Rules: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲು ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ನಂತರವಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ :
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚೆಕ್ ಟ್ರಂಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CTS) ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ :
ಆರ್ಬಿಐ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 3, 2026 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೆಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆ ಚೆಕ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ಗೆ 'ಐಟಂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮ್ ' ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರಂತರ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲೈಸೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು 'ಐಟಂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
