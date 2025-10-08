cooperative bank shutdown: ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆರ್ಬಿಐ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಜಾಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಭಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 30, 2016 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2019 ರಂದು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2013-14ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆರ್ಬಿಐ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಸಹ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರರು ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (DICGC) ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು RBI ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
