Indian Currency Notes: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಜನರು ಇತರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನೋಟಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:05 PM IST
  • ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಟುಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ
  • ಆ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ? ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಟುಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೋಟಿನ ಪ್ರತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು ರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಾವುದೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಾಲುಗಳು ಯಾರಿಗಾಗಿ?
ಈ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ನೋಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಈ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯ - ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಈ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿವೆ.

೨೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆ.

೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಈ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕರ್ಣೀಯ ರೇಖೆಗಳಿವೆ.

2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಈ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೆರೆಗಳಿದ್ದವು.

ಬರೀ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲ..
ರೇಖೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋಟಿನ ಮೇಲಿನ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
100 ನೇ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ: ತ್ರಿಕೋನ
500 ನೋಟಿನಲ್ಲಿ: ವೃತ್ತ
2000 ಇಸವಿಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ: ವಜ್ರದ ಆಕಾರ
ಆರ್‌ಬಿಐನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ಇತರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

