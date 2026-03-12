ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ? ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಟುಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೋಟಿನ ಪ್ರತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು ರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಾವುದೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಲುಗಳು ಯಾರಿಗಾಗಿ?
ಈ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ನೋಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಈ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯ - ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಈ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿವೆ.
೨೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆ.
೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಈ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕರ್ಣೀಯ ರೇಖೆಗಳಿವೆ.
2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು: ಈ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೆರೆಗಳಿದ್ದವು.
ಬರೀ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲ..
ರೇಖೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋಟಿನ ಮೇಲಿನ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
100 ನೇ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ: ತ್ರಿಕೋನ
500 ನೋಟಿನಲ್ಲಿ: ವೃತ್ತ
2000 ಇಸವಿಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ: ವಜ್ರದ ಆಕಾರ
ಆರ್ಬಿಐನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ಇತರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.