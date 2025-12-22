RBI cuts interest rates : ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಆರ್ಬಿಐ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೆಪೊ ದರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು..?
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ.5.50 ರಷ್ಟಿದ್ದ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.5.25 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆರ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರ ಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಲ ಪಡೆದವರ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ರರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಇನ್ನೂ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 5.25 ರಷ್ಟಿರುವ ರೆಪೊ ದರವು ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಲಗಳ ಇಎಂಐಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಖಚಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.