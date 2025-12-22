English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ RBI ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ RBI ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

RBI cuts interest rates : ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 22, 2025, 04:51 PM IST
  • ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
  • ಆರ್‌ಬಿಐ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ

RBI cuts interest rates : ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೆಪೊ ದರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು..?

ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ.5.50 ರಷ್ಟಿದ್ದ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.5.25 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌! RBIನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆಯೇ ಕಾರಣ..

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ದರ ಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಲ ಪಡೆದವರ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ರರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಇನ್ನೂ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 5.25 ರಷ್ಟಿರುವ ರೆಪೊ ದರವು ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಲಗಳ ಇಎಂಐಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಖಚಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
 

