100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ RBI ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್.. ‌

RBI instructions: ಈಗ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಹ ಯುಪಿಐ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ 100 ಅಥವಾ 200 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಹ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್? RBI ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ !!
ಆರ್ಬಿಐ ಆದೇಶವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ನೋಟುಗಳ ಉತ್ತಮ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಬಿಐ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನಿಂದ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐನ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ನೋಟುಗಳ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್? RBI ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ !!